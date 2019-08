Kommende danske operastjerner: Se billederne fra Steensgaard Gods Open Air

Den unge og talentfulde sopran Marie Dreisig, som var blandt hovedkræfterne i at lægge programmet for koncerten, startede med at fortælle publikum om programmet. En del af publikum søgte læ for solen under de store lindetræer. Foto: Steffen Jensen.

Line Juul Andersenpå vej ind på Steensgaard for at skifte tøj til næste arie. Foto: Steffen Jensen.

Sopranen Marie Dreisig, der er ved at gøre sin uddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium færdig, optrådte på Steensgaard Gods med et program med alt fra Wagner til Phantom of the Opera. Marie havde sin seks måneder gamle baby med til Langeland og er sidste år vendt hjem fra et studieophold ved Royal College of Music. Foto: Steffen Jensen.