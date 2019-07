Kørestole, øl og spanskrør går hånd i hånd for Danahus på festival

For 10 beboere på Danahus Plejecenter er uge 30 lige det bedre end alle andre uger på året. Her får de mulighed for at komme med på Langelandsfestival, hvor de er nabo til både Ungcamp og Handicapcamp. Men selvom flere har rundet de 80 år, så er ugen ligeså festlig for beboerne - dog i et lidt andet tempo end deres naboer.