Knytnæveslag i Rudkøbing. 45-årig fik 30 dages betinget fængsel

RUDKØBING: En 45-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet idømt 30 dages betinget fængsel for en voldsepisode i Rudkøbings bymidte i december. I Ørstedsgade tildelte han en anden mand flere knytnæveslag i hovedet, lige som han væltede ham omkuld. Det fremgår af et domsudskrift fra retten, som dog ikke oplyser noget om, hvad eventuelt der måtte være gået forud.

Den 45-årige var blevet vurderet af Kriminalforsorgen med henblik på samfundstjeneste, men var ikke fundet egnet.

Han var også tiltalt for at have lånt en bil ud uden ansvarsforsikring på bilen, lige som manden, som lånte den, intet kørekort havde.

De to forhold blev den 45-årige frikendt for. Det viste sig, at den bekendte blot skulle foretage reparationer på bilen, ikke køre i den. /milo