LANGELAND: Han er især kendt for sine over 40 år som lokalpolitiker på Langeland, heraf flere år som borgmester. Men Knud Gether har også været forstander for Sydlangelands Maritime Efterskole i 26 år - og begge områder kan man som læser få et godt indblik i, når biografien, "Knud Gether: Godt ord igen", udkommer fredag den 30. november.

Det er tidligere redaktør Tage Rasmussen, der har skrevet bogen, som bringer læserne tæt på dramatiske øjeblikke i Knud Gethers politiske liv. For eksempel da han i 1991 brød med Venstre og dannede Borgerlisten. Eller da han i 2009 sad som forstenet på sit kontor og var tavs iagttager til det, der af nogle blev betegnet som "kongemordet", da han blev væltet som borgmester.

- Jeg forstod det jo slet ikke, siger Knud Gether i dag om øjeblikket, hvor han på trods af, at hans parti, Borgerlisten, var den største gruppe i kommunalbestyrelsen, og han selv fik tre gange så mange personlige stemmer som sin afløser, måtte afgive borgmesterposten til denne.

Nu er Knud Gether som bekendt tilbage i Venstre, men det har han fortrudt, afslører han overraskende i bogen.