Knallertkørsel forbudt!

Foreningen Banen og Langeland Kommune fortjener ros og tak for at forandre den gamle banestrækning fra Lindelse syd til Hannebjergvej til en attraktiv asfalteret aktivitetssti.

Den 1100 meter lange sti bruges flittigt af lokale og turister, der på cykel, løbehjul og på gåben med børn, barnevogne og hunde får en god oplevelse i den skønne natur.

Desværre bruges stien også af unge på knallert, der med høj fart og provokerende støjende kørsel - også om natten - gør stiens øvrige brugere og naboerne mere end utrygge. Problemet har været rejst over for forvaltningen i Langeland Kommune, men endnu er der intet sket. Jeg skriver på vegne af en række lokale borgere, der ser frem til, at det snarest bliver forbudt at køre på knallert på en sti, hvor alle skal kunne færdes trygt og sikkert.

Til sidst: Vi forstår vi ikke, hvorfor rabatterne langs stien ikke slås og vedligeholdes, sådan som det skete før, der kom asfalt på. Det jo næsten umuligt at styre cyklerne igennem højt græs, tidsler, brændenælder og gul stenkløver.