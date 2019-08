Klar til nye telefoner: Ny platform i Langeland Kommune

LANGELAND: Der er en ny platform til telefoni på vej i Langeland Kommune. Her anbefaler økonomiudvalget over for den samlede kommunalbestyrelse, at man frigiver de midler, som er afsat i årets budget.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2019 blev der afsat anlægsmidler til en ny telefoniplatform. Det drejer sig først og fremmest om 867.000 kroner selve telefoniplatformen.

Andre 80.000 kroner anbefales overført fra driften til en foranalyse af det nye anlæg.

Og endelig skal 455.000 kroner hentes fra kommunens effektiviseringspulje til headset og anden hardware. /milo