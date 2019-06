Klar til håndboldskole i Humble

Humble Håndboldklub har en lang og stolt tradition for at holde håndboldskole i sommerferien, og denne sommer er 18. gang, klubben holder håndboldskole for skolebørn i DHF's regi i lighed med klubber over hele landet.

Håndboldskolen har plads til tres børn og tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet.

-Vi er et hold af dygtige trænere med mange års erfaring. Sammen med eksterne trænere er der garanti for et spændende program. Vi vil i år forsøge at hente enkelte trænere udefra, som har en professionel tilgang til håndboldsporten, som kan give børnene en fed oplevelse, en autograf og mulighed for fotografering, fortæller Leif Frandsen, Håndboldskoleansvarlig i Humble Håndbold.

Dansk Håndboldforbund har arrangeret håndboldskoler siden 1997 og flere end 150.000 børn har været med.

- På håndboldskolerne giver vi børnene mulighed for at bygge unikke, sociale fællesskaber på tværs af årgange og skoler. Her kan de få nogle succesoplevelser uden for skolen og prøve kræfter med nye færdigheder både på og udenfor håndboldbanen, fortæller Mette Borgstrøm, der er projektansvarlig fra Dansk Håndbold Forbund.

Der er plads til 60 glade børn på håndboldskolen i Humble.

Skolen er for årgang 2004-2011 og foregår fra den 17. -19 juli. Det koster 550 kroner at deltage.

Læs mere på haandbold.dk/haandboldskoler