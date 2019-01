Nej til ministre og præster

Hvis man optages på grundlisten, videregives de personlige oplysninger om navn, personnummer, adresse, stillingsbetegnelse, mailadresse, telefonnummer og eventuelt ansættelsessted til præsidenten for Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret indhenter herefter en udtalelse i kriminalregisteret for at se, om man kan bruges. For man skal være uberygtet, det vil sige, at man ikke må være straffet for noget alvorligt. Det er præsidenten for landsretten, som foretager vurderingen, hvis der er tvivl. Der er en række andre krav, for eksempel at man er fyldt 18 år, når grundlisteperioden begynder, og man må ikke fylde 80 i løbet af de fire år. Man skal have dansk stemmeret.

Og så er der nogle, som slet ikke kan komme i betragtning - for eksempel ministre, advokater og advokatfuldmægtige. Man må ikke være ansat i ministeriernes departementer eller ved domstolene, i politiet, herunder ved anklagemyndigheden, kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet. Heller ikke præster i folkekirken eller andre trossamfund kan være med.