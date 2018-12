Klar i 2019: Lokale producenter får ny platform

Den tidligere Madsamling, der har taget navneforandring til Lokal mad, har fået en ny platform. Muligheden for at købe mad fra små lokale producenter fortsætter i begyndelsen af 2019.

LANGELAND: En lokal mand, der ønsker at være anonym, har skabt en ny platform til foreningen Lokal mad, der arbejder på at skaffe madvarer fra lokale producenter. Det er Rikke Vædele og Julie Ravn, der står i spidsen for for Lokal mad, som de også gjorde for Madsamling, der i Danmark blev lukket af den franske organisation, som stod bag platformen.

- Vi regner med, at kunne starte i det nye år. Vi er sådan set klar med platformen, men vi venter på, at de lokale producenter får lagt deres varer ind, og der er nok lidt pres på her omkring jul, så realistisk set er vi først klar i det nye år, siger Rikke Vædele.

- Netplatformen har en lokal mand foræret os, og vi håber den kan udbredes til Sydfyn, ja til hele Fyn, sådan set. Den er ligeså sikker og praktisk som den forrige platform. Men jeg synes, den er bedre, fordi vi får mulighed for at fortælle om de enkelte producenter, og der følger også en blog med, hvor vi kan skrive om madplaner og give forskellige tips omkring bæredygtighed. Hidtil har vores kunder været det grå guld, der har købt luksusvarer hos os. Vi vil jo rigtigt gerne have flere børnefamilier med - det er dem, vi gerne vil give mulighed for at købe sunde lokale fødevarer til deres børn, siger Rikke Vædele, der også lover nye varer som kylling og frisk fisk i fremtiden.

- Hvorfor skal man købe varer hos jer og ikke i de lokale supermarkeder? Er det ikke vigtigt at støtte de lokale handlende?

- Man kan ikke få de varer, vi sælger, i de lokale supermarkeder. Istedet skal hver enkelt kunde køre rundt til de lokale producenters gårdbutikker, og det er ikke særligt bæredygtigt. Varerne fra de lokale producenter bliver dyrere, hvis de skal sælges i et lokalt supermarked, som så også skal tjene på det, siger Rikke Vædele.

Udleveringsstedet bliver det samme som tidligere ved Langelandshallen, hvor cafeteriabestyrer Amalie Jensen også vil lave fællesspisning for dem, der henter madvarer. Samtidig bliver der også afhentningsteder i Lohals og Bagenkop samme dag, hvor Julie Ravn og Rikke Vædele kører henholdvis til Lohals og Bagenkop med bestillinger, når varerne er udleveret i Rudkøbing.