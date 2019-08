Kinesisk motion for begyndere og fortsættere

LANGELAND: Hos LOF Langeland kan man i den kommende sæson gå til kinesisk Qigong og Jichu Gong for begyndere med Helle Rasmussen.

Qigong betyder kunsten at bevæge livskraften i kroppen. Ifølge Helle Rasmussen udrenser og genopbygger regelmæssig træning kroppen på et dybere plan og øger fysisk og psykisk velvære.

Grundtræningen hedder Jichu Gong og her gennemgår man kroppen meditativt med simple øvelser som åbner op for god gennemstrømning i hele kroppen og stimulerer blodcirkulationen. Helle Rasmussen forklarer, at man arbejder med Qi, livsenergien, som er vigtig for ens velbefindende.

Øvede kan fortsætte med Jichu- og Dong Gong - hvor man skal kunne begge træningsformer for at være med. Til gengæld skulle det give en vældig afslappethed og masser af energi.

Det foregår i hal 2, Havnegade 118 i Rudkøbing. /exp