KASSEBØLLE: Det er ønsket om at kunne følge børnene fra "tryg vugge til færdig eksamen", der nu får Kassebølle Friskole til at udvide med et børnehus, der er en pasningsordning for vuggestue-og børnehavebørn.

Kassebølle Børnehus bliver lagt sammen med Tildehuset, hvorfor Rikke Vædele fra Tildehuset fortsætter sit virke som daglig leder.

Som resultat af sammenlægningen vil der være ni børn i den nye børnehus til oktober. I alt er der plads til 32 børn - fordelt på ti vuggestuebørn og 22 børnehavebørn.

- Vi kunne godt tænke os at følge vores elever helt fra den første dag i vuggestuen til den sidste eksamen, og her hjælper det at have et børnehus, som det vi nu får. I forvejen er det vores erfaring, at det giver eleverne noget positivt, når de ikke kun er sammen med dem på deres egen alder, siger Bitten Guldbjerg, som er leder af Kassebølle Friskole.