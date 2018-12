Julen er hjerternes fest - men det kan også gå galt. I stedet for endnu en genudsendelse i tv kunne vi her fra Langeland-redaktionen forelå, at man kaster sig over dette drama. Det kan kaldes Langelands svar på Elvira Madigan, og det dufter jo af romance. Men handler nok mere om en voldelig, jaloux og utro ægtemand, der blev afvist af en ung pige.