Kamp for fødeafdeling og akutmodtagelse: Sløj opbakning til kamppagne

Nu håber de at få Svendborg Sygehus på dagsordenen hos landspolitikerne op til det kommende folketingsvalg. Det er allerede besluttet, at den kirurgiske akutfunktion skal lukke i Svendborg, når det nye supersygehus står klar i Odense i 2022, og regionspolitikerne diskuterer stadig, hvad der skal ske med fødeafdelingen.

Sidst de to kæmpede for afdelingerne på Svendborg Sygehus var tilbage i 2016 i forbindelse med en spareplan. Dengang blev der samlet 12.000 underskrifter ind, - de 4.000 af dem på Langeland.

- Vi vidste godt, at der nok ikke ville komme så mange, og det gode vejr har nok gjort sit til, at mange blev hjemme, sagde Andreas Munch Møller.

Ingen løfter

Samtlige politikere i panelet tude godt love, at Svendborg Sygehus ville blive bevaret. Det er nemlig ikke lykkedes regionen at forudsige befolkningsudviklingen, så det nye supersygehus i Odense bliver for småt i forhold til behovet.

Når det kommer til at bevare akut- og fødeafdelingen på Svendborg Sygehus, var der dog ingen, der turde give løfter. Her skræmmer sagen om socialdemokraten Carsten Hansen der i 2010 skrev under på, at akutfunktionen i Svendborg ikke skulle lukke, og oven i købet fik opbakning af sin formand Helle Thorning Schmidt. Et løfte de to hurtigt løb fra, selvom akutfunktionen ikke lukkede.

- Svendborg Sygehus har været lukket af først en blå og siden af en rød regering, og det skete ikke, fordi folk protesterede. Men det kræver stærke politikere at stå imod stærke embedsmænd, sagde de konservatives kandidat Jørgen Nielsen.

Også Enhedslistens Jesper Kiel mente, at det er politiene på Christiansborg, der må garantere for funktionerne på Svendborg Sygehus ikke lukker i fremtiden.

- Svendborg Sygehus lukker ikke, men politikerne på Christiansborg er nødt til at lave om på de beslutninger, der allerede er taget. Man behøver jo ikke skrive under på noget, man kan bare sige det, sagde han.