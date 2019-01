Kaffemik i Rudkøbing

LANGELAND: Der bor omkring 33 grønlændere på Langeland og nærmeste øer. Derudover er der mange, der har arbejdet i grønland, har rejst i landet eller på en eller anden måde føler sig knyttet til landet.

Derfor har Johansine Petersen, der stammer fra Ilulissiat og for nylig er flyttet til Langeland, fået Frivilligcenter Langeland med på ideen om at lave et grønlandsk kulturmøde. Der burde være interesserede nok til at skabe et langelandsk/grønlansk fællesskab, så det ikke er nødvendigt at tage til Svendborg.

- I første omgang handler det bare om kaffe og kage, en grønlandsk kaffemik, fortæller projektkoordinator Julie Bjerring-Kristensen.

- Herefter kan deltagerne finde ud af hvad det iøvrigt skal handle om, fx. grønlandsk musik, film eller hvad man nu har lyst til, siger hun.

Det første møde er torsdag den 10. januar kl. 15-18 i Pejsestuen i Frivilligcenter Langeland på Fredensvej 1 i Rudkøbing. Alle er velkomne til at deltage.