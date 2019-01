RUDKØBING: De to gange en million kroner, der vundet i lotterier i Humble, og som Fyns Amts Avis skrev om forleden, er ikke eneste gang, der er faldet store gevinster af her på Langeland. Ebbe Bech Jensen, Lindelse, er erindrer, da han drev kiosk på Torvet 1 i Rudkøbing.

- Det må have været i 1997. Her vandt en spiller, der spillede via min kiosk, i Landbrugslotteriet to millioner kroner. Det var rigtigt mange penge og er det naturligvis stadigvæk, nævner Ebbe Bech Jensen.

Udover omtale fik det også den virkning, at flere ønskede at spille i hans kiosk. Men for kioskejeren viste den store opmærksomhed sig ikke ubetinget at være lykken.

- Det medførte samtidig, at jeg var nødt til at stille med en større bankgaranti, fordi der var en større omsætning at afregne over for spiludbyderne. Og det sammen med noget andet var medvirkende til, at jeg måtte kaste håndklædet i ringen i 1998 efter otte års slid og slæb, fortæller Ebbe Bech Jensen.