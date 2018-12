Langeland: Når højtiden kommer, og det varer egentlig ikke så længe, så ophæves trafikreguleringen på Langelandsbroen midlertidigt. Så bliver det ikke nødvendigt at skulle holde og vente på at komme over.

Trafikreguleringen bliver fjernet torsdag den 20. december. Der er ikke sat noget klokkeslæt på, for man ved ikke præcist, hvornår det bliver, oplyser fagprojektleder Kirsten Riis fra Vejdirektoratet.

Hvor længe ophævningen varer, er ikke fastlagt endnu, men trafikreguleringen indføres tidligst igen mandag den 7. januar. Det kommer blandt andet an på vejret, tilføjer hun.

Umiddelbart har Vejdirektoratet altid fjernet reguleringen op til jul og nytår, lige som man gør det i forbindelse med Langelandsfestival, men ellers ikke.

Det vil naturligvis sætte nogle begrænsninger i det arbejde, som man kan udføre i forbindelse med renoveringen, da man selvsagt ikke kan have lugerne i vejbanen åbne i den periode. Men andre arbejdsopgaver vil nok kunne gennemføres.

Den igangværende renovering begyndte i april og skal efter planen vare frem til 31. oktober næste år.