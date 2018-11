Julefrokost efter marked

LOHALS: Foreningen Hou Skole inviterer igen til fællesspisning, og det sker med en julefrokost mandag den 3. december klokken 18 på Hou Skole.

Det koster 75 kroner for voksne og 25 kroner for børn at deltage, og man kan tilmelde sig hos bestyrelsen senest den 28. november. Ligeledes kan man skrive sig på lister hos Dagli'Brugsen, Torben slagter eller Hedo's Bageri.

- Vi var næsten 90 sidste år, så det er nok med at være hurtig, siger Maja Kristensen.

Drikkevarer, kaffe og kage købes på stedet. Husk at service, bestik og noget at drikke af skal medbringes.

Alle er velkomne som medlemmer. Det kan ske ved henvendelse til bestyrelsen og koster 50 kroner per person.

Se mere på www.foreningenhouskole.dk.