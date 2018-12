RUDKØBING: Hvis man trænger til at lave noget andet end indtage kalorier i fast og flydende form i julen og ved nytår, så har Rudkøbing Boldklub et tilbud. Der afvikles indendørs fodboldstævne lørdag den 29. december.

Det foregår i Langelandshallen med mulighed for at deltage i to rækker, senior og oldboys.

Hvert hold skal betale 300 kroner for at være med. Tilmeldingsfristen er 7. december. /milo