Jul for de juleløse

RUDKØBING: For tredje år i træk inviteres der til gratis julekomsammen i Rudkøbing. Arrangementet, der de to tidligere år har fundet sted i Langelandshallen, kommer i år til at foregå på Hotel Rudkøbing Skudehavn.

Det var Vibeke Ottesen fra Langelandshallens cafeteria, der for to år siden tog initiativ til arrangementet ud fra tanken om, "at ingen skal holde jul alene. I år er det ikke hende, der skal lave julemaden, det er lagt i hænderne på Steven Price på Hotel Rudkøbing Skudehavn, mens hustruen, Jane, klarer de praktiske opgaver sammen med Ann Jeppesen fra Røde Kors' lokalafdeling, som har været medarrangør de sidste to år.

Arrangementet henvender sig til enlige, ældre og børnefamilier, der kan opleve en traditionel juleaften med dejlig julemad, dans om juletræet og gaver til børnene. Aftenen slutter med kaffe/ te og juleknas.

- Jeg er glad for at se, at også flygtningefamilier er trygge ved at tilmelde sig, det er jo positivt, når vi taler om integration, siger Ann Jeppesen.