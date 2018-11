Jubel hos fuglekiggere: Nyt fugletårn ved Gulstav

Langeland: Fugleværnsfonden investerer massivt i Sydlangeland i år. Først i efteråret kom det nye fuglekig i Tryggelev Nor, og nu står det nye tårn ved Gulstav klar, efter at frivillige i efteråret pillede det gamle efterhånden godt slidte tårn ned.

Denne gang har Fugleværnsfonden haft en arkitekt til at tegne det nye fugletårn og en lokal fuglentusiast, Esben Eriksen, der har taget de billeder, som følger denne artikel, kalder tårnet en koncertsal, på grund af sit lidt pompøse udseende.

- Har Danmarks Radio udflyttet koncerthuset? Elller har Langeland fået et kunstmuseum? Nej, det er det nye tårn, som Fugleværnsfonden har opført ved Gulstav Mose. Men flot ser det ud. Et meget anvendeligt tårn i et moderne lyst lamelbelædt design. En lille arkitektonisk perle, der både er flot at kigge på - og flot at kigge fra. Her venter helt sikkert mange spændende oplevelser med flyvende rørdrummer over mosen eller en grævling på morgenvandring på Ørnehøj, skriver Esben Eriksen i en anmeldelse på Dansk Ornitologisk Forening Fyns hjemmeside.

Tårnet er tegnet af arkitekt Tobias Jacobsen. Det vil med tiden blive gråt og lyse mindre op i naturen, end det gør lige i øjeblikket, hvor træet er friskt. Siderne er bygget op af lameller, der kan give tårnet et lettere udtryk, når den lyse farve er falmet.

Adgangsforholdene til tårnet er forbedret, brede trin, mindre stejle end de tidligere og ifølge Esben Eriksen et bredt stort dæk, der giver plads til mindst fem teleskoper og med så stabil en bund, at rystelser ikke forplanter sig.

I Fugleværnsfonden er man ved at lægge sidste hånd på årsskriftet, og her kommer såvel tårnet i Gulstav Mose som fuglekigget i Tryggelev Nor til at dominere skriftet.

På søndag den 2. december kan alle få indtryk af det nye tårn. Her inviterer Fugleværnsfonden på hele to ture. Først fra kl. 10 til 12 i det nye tårn, hvor man forventer at se fx fjeldvåger, silkehaler, vindrosler, sjaggere og ikke mindst de vilde heste med deres lange vinterpels. Der er mødested ved P-pladsen i svinget ved Gulstavvej, syd for Bagenkop. Det er Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Sydlangeland, der er turledere.

Senere på dagen fra klokken 13-15 kan man deltage i endnu en tur i Fugleværnsfondens regi nemlig i Tryggelev Nor, dog ikke det nye fuglekig, der midlertidigt er lukket, men der skulle være rig mulighed for at se forskellige andefugle, medmindre vandoverfladen er frosset. Her er der også chance for at få øje på havørne. Mødested er p-pladsen ved Tryggelev Nor.