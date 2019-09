Krimiforfatteren Jesper Stein fik i vinter et helt særligt forhold til Langeland. I forbindelse med "Hvem er Danmark"-kampagnen, der sendte 20 forfattere ud i hele landet for at snakke med lokalbefolkningen, boede han en uge på Langeland og fortale siden om sine oplevelser, blandt andet her i Fyns Amts Avis. Jesper Stein har i 2015 fået De gyldne laurbær for for krimien Aisha om opdageren Axel Steen, og Axel Steen-krimierne er fortsat populære. Onsdag den 11. september kan man møde Jesper Stein på Langeland Bibliotek kl. 19 og høre om såvel Axel Steen-krimierne som om Jesper Steins oplevelser på Langeland./gikj