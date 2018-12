Jens Andersen om Kim Larsen 8. april

Det er lykkedes Langelands Bibliotek at få en aftale med forfatteren Jens Andersen, der er aktuel med bogen om nationalskjalden Kim Larsen, der døde 30. september. Jens Andersen kommer den 8. april til Rudkøbing og fortæller om tilblivelsen af bogen "Kim Larsen, mine unge år".

Forfatteren Jens Andersen er kendt for sine sine prisbelønnede biografier om bl.a. Tove Ditlevsen, H.C. Andersen, Astrid Lindgren og Kronprins Frederik. Han fortæller om Larsens farverige liv, der sluttede inden Kim Larsen og Jens Andersen havde færdiggjort den store erindringsbog, de var i gang med. Der vil være mulighed for at købe og få signeret bogen om Kim Larsen. Foredraget koster firs kroner og man kan købe billetter allerede nu på bibliotekets hjemmeside.

Langelands Bibliotek, 8. april kl 19-21.