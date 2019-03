Jazz, kunst og brunch

Der er lagt op til en kulturel oplevelse, hvor man kommer lidt omkring, når Langelands Jazzklub lørdag den 23. marts indbyder til den traditionelle jazzbrunch i Borgerhuset i Rudkøbing.

Det bliver sangeren og pianisten Ben Chawes, der står for musikken. Ud over at synge jazz, soul og pop, har Ben Chawes et talent for at efterligne instrumenter med sin stemme.

Stilen er i følge jazzklubbens pressemeddelelse cool, nærværende og helt unik.

Samtidig med koncerten vil kunstneren Henrik Johnsen udstille en række af sine jazzbilleder. Kunstneren har gennem sin karriere malet mere end 100 billeder af jazzmusikere.

Det første går helt tilbage til 1968, hvor Henrik Johnsen malede legenden Coleman Hawkins under en koncert i Korsør.

Kunstneren vil selv være til stede under jazzbrunchen.

Det er det 23. marts klokken 11 - 15 i Borgerhuset i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing. /MARAM