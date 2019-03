Jagt på bredbåndspenge: To områder på Langeland prøver at skaffe statspenge

To nye områder skal i gang med at skaffe interesserede nok til at søge statens bredbåndspulje

KASSEBØLLE: To nye områder på Langeland går nu på jagt efter midler fra statens bredbåndspulje 2019. Det er det synlige resultat af det borgermøde om denne pulje, som blev afviklet på Kassebølle Friskole med cirka 35 deltagere.

Det ene er i og omkring Stoense, det andet ved Klavsebølle med videre.

Langeland Kommune understreger, at indsatsen for at skaffe bredbåndsmidler er borgernes egen, men kommunen bistår gerne med råd, vejledning med videre. Finn Granhøj fra kommunens tekniske afdeling er den, man så skal have fat i.

Der er 100 millioner kroner i statens bredbåndspulje for i år. Et væsentligt kriterium for at komme i betragtning er at skaffe stor lokal opbakning, og på mødet redegjorde Vagn Pertl, der var frontmand i arbejdet i 2018 med at få midler til Helletofte-Emmerbølle projektet for de vanskeligheder, man skal regne med at løbe ind i.

Han fik lodret at vide af statens enhed på uddelingen, Energistyrelsen, at en bestemt vej med seks husstande skulle have 100 procents opbakning, ellers kunne han godt glemme alt om tilskud. Fire af husstandene vidste han, at han aldrig ville kunne opnå opbakning fra. Løsningen blev derfor - helt i pagt med reglerne - at indskrænke området, så to, der var interesserede og havde afgivet den nødvendige fuldmagt, alligevel ikke kom med.

Helletofte-Emmerbølle projektet modtog siden 90 procent af den nødvendige finansiering.