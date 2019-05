Ja til varmepumpe: Kæmpe projekt i Lohals

Lohals: Med det formål at erstatte driften af en fliskedel om sommeren og mindske spidsbelastningen om vinteren med varmepumpeanlægget har Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. ansøgt Langeland Kommune om at etablere et eldrevet luft-til-vand varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 0,6 MW ved 6°C udetemperatur. Anlægget planlægges etableret på varmecentralen i Lohals ved siden af eksisterende træfliskedelbygning. Dette vil reducere driftstiden på fliskedlen og medføre en forlænget levetid, fremgår det af en rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt projektforslaget.

- Det er noget af en "hårtørrer", de vil etablere. Det er godt, at nogle vil investere miljøvenligt og bæredygtigt. Jeg synes, at de fortjener fuld opbakning herfra, sagde formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo Nissen (K) i kommunalbestyrelsen.

Nu skal der gennemføres en fire-ugers høring af berørte parter inden projektets endelige godkendelse. Derpå vil der være fire ugers klagefrist omkring afgørelsen.

Samtidig vil man lave en miljøscreening, der skal køre parallelt med høringsfasen. Det er en såkaldt vvm-screening, der er mindre omfattende end en egentlig vvm-redegørelse. Vvm er en forkortelse for vurderinger af virkninger på miljøet.

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget har fået bemyndigelse af resten af kommunalbestyrelsen til endelig at godkende projektet til sin tid.