Intet bredbånd i Bøstrup: Borgere fanget i strid om statsstøtte til bredbåndsprojekter

I Bøstrup står omkring 20 husstande med en mast, men intet internet. Firmaet Skywire, der skulle have leveret bredbånd, har nemlig aflyst alle projekter på Nordlangeland på grund af projektet lige ved siden af, der får støtte af Bredbåndspuljen. Det er ikke en protest, bare ren forretning, lyder det fra Skywire.

BØSTRUP: Torben Andersen viser masten frem frem, der nu har ligget på en lille bakketop i hans have i snart to år. Masten skulle have givet Torben Andersen og 20 andre husstande i Bøstrup bredbånd, men kort før jul droppede firmaet Skywire projektet. Fra toppen af bakken kan Torben Andersen se over til det område ved Helletofte, hvor 27 husstande snart får bredbånd med offentlig støtte fra Bredbåndspuljen. Hver af de 27 husstande får cirka 45.000 kroner i støtte. Og det er netop det projekt, og syv-otte andre lignende projekter rundt om i landet, der gør, at Skywire ikke længere vil investere i bredbånd uden for byerne. - Jeg synes, vi er blevet taget som gidsler i den her sag. Omvendt kan jeg godt forstå Skywire, for jeg synes, de er blevet behandlet dårligt, mener Torben Andersen. Indehaveren af Skywire, Jens Jönsson, mener, at det er Energistyrelsen, der tager borgerne i Bøstrup som gidsler, ved at ødelægge markedet med statstilskud. - Vi kan jo være ligeglade. Vi er ikke sat i verden for at skaffe bredbånd til bøhlandet, og offentlig støtte øderlægge markedet, siger Jens Jönsson til Fyns Amts Avis.

Mød ministeren



Det kommer til at foregå på Ørstedskolen, Mellemtrinnet, i Rudkøbing mandag den 21. januar klokken 17.30 til 18.30.



Der er tilmelding på Er det de frie markedskræfter eller støtte fra Bredbåndspuljen, der skal give langelængerne bedre internet i fremtiden? Eller måske begge dele?Fyns Amts Avis har inviteret energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til en debat med avisens abonnenter om, hvordan vi styrker det digitale Langeland.Det kommer til at foregå på Ørstedskolen, Mellemtrinnet, i Rudkøbing mandag den 21. januar klokken 17.30 til 18.30.Der er tilmelding på FAAdebatteri@jfmedier.dk eller på 6345 2201

Torben Andersen ved mixerpulten i lydstudiet i Bøstrup. Foto: Martin Ramsgaard

Slæbende bredbånd Torben Andersen kunne eller godt bruge en bedre netforbindelse. Han arbejder professionelt i sit lydstudie i Bøstrup og skal ofte modtage og sende store filer. - Sådan en plade kan nemt fylde 300 gigabyte, når den skal sendes videre fra studiet til masterering. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger han. Når han skal sende eller modtage musik, der går ind eller ud af den store mixerpult, kører Torben Andersen derfor til Odense eller til Tåsinge, hvor en kollega har bredbånd fra Sydfyns Elforsyning. Torben Andersen har omkring 0,5 megabyte i upload gennem TDCs gamle kobbertråde. Det er så lidt, at det også betyder, at helt almindelige ting bliver besværlige. - Hvis man sender en mail, skal man altid tjekke nogen tid efter, at den rent faktisk også er gået igennem. Og den almindelige Nem ID når ofte at udløbe, fordi det går for langsomt, fortæller han. Derfor ærgrer han sig over, at det nu ser ud til, at den mast, der skulle have givet trådløst bredbånd i Bøstrup, ikke ser ud til at komme op nogensinde.

Skywire har droppet alt Skywire havde ifølge Jens Jönsson planer om at lave trådløst bredbånd for 1000-1200 husstande på Nordlangeland i 2019. Men alle projekter er nu sat i bero på grund af Bredbåndspuljen. - Det synes vi jo er ærgeligt, for vi havde lovet langelænderne hurtigt bredbånd, siger han. - Men vi ruller ud på markedsvilkår, og vi er ikke et filantropisk projekt, der skal lave bredbånd på "Lars Tyndskids mark". Problemet er, at der kommer en konkurrerende udbyder, som får det hele betalt af staten. - Vi vil ikke kaste gode penge efter dårlige, fortsætter han. Det er ikke kun på Langeland, at Skywire har droppet projekterne i landdistrikterne. Ifølge Jens Jönsson har Skywire aflyst syv-otte lignende projekter rundt omkring i landet. Firmaet fortsætter dog sine aktiviteter i de større byer og også i Rudkøbing.

Ingen kontrakt I projektet i Bøstrup var der ikke lavet nogen papirer på aftalen. Derfor har hverken Torben Andersen eller nogen af de andre husstande i Bøstrup noget, der ligner en kontrakt, de kan holde Skywire op på. - Det var jo ligesom en gentlemanaftale, og vi synes, han er en fin fyr, siger Torben Andersen, der ikke viser megen vrede over for firmaet. Skywire glæder sig omvendt over, at de ikke hænger juridisk på masten i Bøstrup. - Det er vores held, at vi ikke har lavet en kontrakt, for så havde vi hængt på den, siger Jens Jönsson. Indehaveren af Skywire afviser kategorisk, at han bruger aflysningen af projekterne på Nordlangeland til at sende et signal til politikerne. - Det er ikke en manifestation. Det er ren forretning. Det er Energistyrelsen, der tager folk som gidsler ved at ødelægge vores marked, siger Jens Jönsson.

Overvejer at flytte Det har nu lange udsigter, inden Torben Andersen kan få et brugbart internet til sin virksomhed. TDC har et lyslederkabel liggende ved hovedvejen lige uden for huset, men det koster 60.000 kroner at blive sluttet til, og det er for meget for hans en-mandsvirksomhed. - Den digitale motorvej, de snakkede så meget om, går lige her uden for, men vi kan ikke komme på, siger han og ærgrer sig. - Det er jo væsentligt for hele området, at det virker. Der er mange tomme huse, men det ville jo være et fedt sted at have hjemmearbejdsplads, hvis det eller kunne lade sig gøre, slutter han.