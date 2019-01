Informationmøde: Fælles kalender for Langeland på vej

LANGELAND: Som et led i Landsbyklyngens arbejde laves der nu en kander på nettet, som kan give et samlet overblik over alle aktiviteter og begivenheder på Langeland.

Derfor inviteres alle med interesse i sådan en kalender til et åbent informationsmøde søndag den 27. januar klokken 13 - 14 i Frivilligcenter Langeland i Rudkøbing.

Carsten Blomberg Hansen, som er afdelingsleder i DGI Lokaludvikling, vil fortælle om, hvordan kalenderen anvendes i praksis, og hvordan den kan kobles sammen med allerede eksisterende kalendere.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer til den fælles Langelandskalender. /MARAM