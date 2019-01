Indstiller til Den Sydfynske Initiativpris: - Jeg indstiller ham for lang og tro tjeneste på Langeland

Anni Bagge Jensen har ikke kun indstillet Leif Esbensen for hans rolle i SHORES projektet. Hun har indstillet ham for den betydning, han har haft for Bagenkop siden han rykkede ind i brugsen i 1981.

Bagenkopperne kalder ham stadig "Den nye brugsmand", selvom han for længst er gået på pension. Da han fyldte 70 fik han at vide, at det bedste, der var sket for Bagenkop var, at han var flyttet til byen.

- Det er det største kompliment man kan få i Bagenkop, hvor man ikke rutter med den slags, fortæller Anni Bagge Jensen.

Hun har fulgt Leif Esbensen og udviklingen i Bagenkop fra sin pind på Biblioteket i Rudkøbing.

- Han får tingene til at ske og har været en drivkraft og krumtap i Bagenkop. Jeg ser det på afstand, men det virker om om, han kigger på målet og ikke på, om han altid får sin vilje, siger Anne Bagge Jensen.

Hun har oplevet ham, når biblioteket har været i Bagenkop og Leif Esbensen har være her, der og allevegne i byen.

- Jeg indstiller ham for lang og tro tjeneste på Langeland, hvor han hele tiden bidrager til lokalsamfundet, slutter hun.

Leif Esbensen er også indstillet af sin brother in crime, Ivan Nielsen, der er en af de mange bagenkopper, der har besluttet, at byen ikke får lov til at lide en langsom udkantsdød.