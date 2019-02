RUDKØBING: Indsamlingen til en ny lampe til Ørstedspavillonens foyer er i fuld gang. 17.300 kroner af de 80.000 krroner, som er målet, er allerede kommet ind, og foreningen Ørstedspavillonen har således efter kun en uges indsamling nået knap en tredjedel af målet. Den dyre PH Kogle i kobber blev i august sidste år forsøgt stjålet, men tyvene efterlod den 46 kilo tunge lampe udenfor Ørstedspavillonen. Nu forsøger foreningen at samle penge ind til en ny lampe, da den gamle ikke kan repareres og erstatning af lampen er faldet med 40 procent, da huset ikke var rigtigt lukket af. Ørstedspavillonen får i samme omgang et bedre alarmsystem, der skal gøre det vanskeligere at bryde ind i bygningen./gikj