To mænd er blevet dømt for indbrud mod Hotel Skandinavien i Rudkøbing.

RUDKØBING: To 35-årige mænd var ved Retten i Svendborg tiltalt for at bryde ind og stjæle 1000 kroner i danske mønter og eurosedler, en halv kasse sodavndsspiritus og fire pakker chokolade hos Hotel Skandinavien i Rudkøbing i forbindelse med et besøg hos en gæst på hotellet.

Ifølge anklagemyndigheden var der tre mænd om indbruddet, men den tredje får sin sag behandlet særskilt.

De to mænd, der var tiltalt i denne ombæring, blev dog kun dømt for at have stjålet 200 kroner. Det kom til at koste den ene, som fem gange tidligere er dømt for indbrud, 30 dages ubetinget fængsel.

Den anden er også dømt for indbrud mange gange, men han kommer ikke til at mærke straffen for det specifikke indbrud hos Hotel Skandinavien. I august sidste år blev han idømt 10 måneders fængsel for en række andre indbrud, og i november fik han yderligere otte måneder for flere indbrud. Indbruddet hos Hotel Skandinavien, som skete i juni sidste år, nåede ikke med ved hans seneste dom, så det var nu op til retten at vurdere, om straffen var blevet hårdere, hvis det havde været med. Det er kutyme i retssystemet, at lovovertrædere får rabat, så tre indbrud for eksempel ikke straffes med tre gange så lang straf som et enkelt.

Retten vurderede ikke, at indbruddet i Rudkøbing ville have gjort straffen længere, så den erfarne indbrudstyv fik ingen tillægsstraf.

Retten konfiskerede et koben fra tyvene.