SIMMERBØLLE: Tyve har været inde i en privat bolig på Møllemosevej ved Simmerbølle. Det er sket fra tirsdag klokken 20 til onsdag klokken 10.30.

Tyvene er kommet ind ved at bryde en port til ejendommens værksted op. Det vides ikke, hvilken genstand de har brugt, men der har været adgang til hele huset. Anmelderen mener dog ikke, at de har været inde i selve huset, og der foreligger ifølge politiets døgnrapport ikke overblik over, om noget er stjålet. /milo