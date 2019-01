Indbrud i biler på havnen i Rudkøbing: I hvert fald to biler ramt

RUDKØBING: Der har været indbrud i biler på Rudkøbing Havn ved parkeringspladsen ved Strynøfærgen. I hvert fald to køretøjer har fået smadret en rude, hvorefter tyve har været inde for at se, om de kunne finde noget af værdi.

Fyns Amts Avis har talt med ejeren af den ene bil. Hun ønsker at være anonym, men avisen kender hendes identitet.

Hun var på besøg på Strynø, da nogle genkendte hendes bil på havnen i Rudkøbing og gav hende besked. Herpå tog hun hurtigt færgen fra Strynø tilbage til Langeland.

- Den ene forrude er knust, og hele handskerummet tømt ud i bilen, hvor tyvene har smidt rundt med tingene. Det samme gælder en lille hylde under instrumentbrættet. Men der har ikke været noget, de kunne bruge, fortæller bilejeren, som måtte en tur forbi mekanikeren med sit køretøj.

Det er i øvrigt tredje gang, hun har oplevet tyves interesse for sin bil. Første gang rendte tyvene med bilradioen, anden gang gang afmonterede og stjal de en nummerplade./MILO