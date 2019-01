Ildsjælepris: Otte kandidater indstillet

LANGELAND: Folkeoplysningsudvalget uddeler hvert år den sidste søndag i januar en ildsjælepris.

Prisen gives til en ildsjæl i en godkendt folkeoplysende forening eller aftenskole.

Der er kommet indstillinger fra otte foreninger til prisen i 2019. Alle godkendte foreninger eller aftenskoler kan indstille.

Indstillingerne, som nævnes her i tilfældig rækkefølge, er:

Bagenkop Idrætsforening har indstillet Lilian Jespersen og Karsten Hansen.

DDS Tullebølle har indstillet Kristian Dansted.

Humble Håndbold har indstillet Leif Frandsen.

Langelands Bridgeklub har indstillet Mogens Pedersen.

Langelands Rideklub har indstillet Bo Vinbech.

LOF Tranekær har indstillet Karin Jørgensen.

Netop Strynø har indstillet Hanne Kodahl.

Rudkøbing Gymnastikforening har indstillet Ulla Klinte.

Forud for prisuddelingen vil der være tre nominerede til prisen, og vinderen bliver offentliggjort til prisuddelingen søndag 27. januar til de folkeoplysende foreningers temadag.

I 2009 indstiftede Folkeoplysningsudvalget i Langeland Kommune en pris til en eller flere ildsjæle under folkeoplysningsloven, der i det daglige gør en forskel i det frivillige arbejde på Langeland.

Ildsjæleprisen kan gives til en person eller gruppe af personer i en godkendt folkeoplysende forening, der opfylder en eller flere af nedenstående punkter:

Der skaber aktivitet på Langeland til glæde for andre.

Der tænder en ild i andre, og får andre til at arbejde frivilligt.

Der gør en forskel ved at hjælpe andre i gang med aktiviteter eller ved at forbedre forholdene for andre frivillige.

Der arbejder engageret og uselvisk for at skabe aktivitet på Langeland.

Der gør en forskel i en forening eller aftenskole på Langeland, godkendt under Folkeoplysningsloven.

Der har ydet en ekstraordinær indsats for et projekt.

Der styrker det frivillige arbejde på Langeland.