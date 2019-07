Ikke kun solhatte og klapstole

TRANEKÆR: Når der den 3. august er Open air-opera, Ung Sommeropera, på Steensgaard Gods, er det både for at åbne operaens verden for et større og bredere publikum, ligesom det handler om synliggøre det nordlangelandske gods.

- Arrangementet er blevet mødt med stor begejstring, og med deltagelse af nogle dygtige og meget lovende solister er der lagt op til en speciel oplevelse i de historiske rammer på Steensgaard, siger koncertarrangør og næstformand i foreningen Steensgaard Gods Open Air, Lis Gyring

Hun pointerer, at det netop er den specielle oplevelse af at opleve opera under åben himmel - og i en afslappet atmosfære - der forhåbentlig skal være med til at trække et bredere publikum til.

- Folk kan medbringe både stole og mad, men drikkevarer skal købes på stedet, og så sætter vi i øvrigt bænke op, så ingen behøver altså at sidde på græsset, siger Lis Gyring.

Ung Sommeropera finder sted klokken 14, og billetter, der koster 200 kroner for voksne og 125 kroner for børn, fås via www.langelandwebshop.dk/webshop/8-billetsalg/ eller hos Langeland Turistbureau. Forudsat der er billetter til overs, kan de også købes på selve dagen på Stensgaard Gods.