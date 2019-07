Ide i sidste øjeblik: Søværnet gæster havnefest

Der bliver "Åbent Skiw" under Bagenkop By- og Havnefest på søndag klokken 13 til 15.

Ivan Nielsen fra Bagenkop fik en lys ide, da han hørte, at Søværnet havde bestilt kajplads i Bagenkop i weekenden. Diana klassen P525 Rota er i området på vej hjem efter at have eskortere fire russiske krigsfartøjer på vej til den årligt tilbagevendende parade i Skt. Petersborg.

Når tre eller flere udenlandske krigsskibe følges gennem dansk farvand, har de pligt til at varsle de danske myndigheder, at de sejler gennem dansk farvand, og så bliver de tæt fulgt af Forsvaret, som sender små ledsageskibe med dem.

De russiske fartøjer sejlede nord om Skagen, mod syd gennem Kattegat, øst om både Læsø og Anholt, forbi Sjællands Odde, mod syd via Storebælt og ned gennem Langelandsbælt. Og når de nu var her, så kunne det danske ledsageskib vel lige så godt være en del af by- og havnefesten i Bagenkop, tænkte Ivan Nielsen, en af kræfterne bag festlighederne. Så han kontaktede søværnet og fik ja til, at Diana klassen P525 ROTA, som fulgte de russiske fartøjer, lægger til i Bagenkop.

Dermed bliver der en ekstra aktivitet på by- og havnefestens familiedag på søndag den 14. juli. P525 Rota holder " Åbent Skiw " fra 13-15, hvor alle interesserede er velkommen ombord.

- Det sker forholdsvis tit, at de er her, men det er ikke så tit, de bliver lukket op og vist frem. Det er fantastisk, at det lykkedes, og at de var velvillige, siger Ivan Nielsen.

Rota kan dog risikere at blive kaldt ud til søredning og andre opgaver, og må i så fald sejle fra bagenkopperne og byens gæster.