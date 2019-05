Ida-Marie kåret for fuld musik

HUMBLE: 16-årige Ida Marie-Koborg, som er elev på Musikefterskolen i Humble blev overrasket fredag, hvor der blev holdt festival på skolen. Skolens lærere havde man nemlig besluttet, at det også var dagen, hvor Ida-Marie skulle have en helt speciel overraskelse.

Hun havde nemlig vundet DM i sangskrivning og skulle intetanende kåres.

- Det var helt overvældende, og jeg er meget rørt, siger Ida-Marie Koborg, hvis deltagelse i konkurrencen var et helt igennem soloprojekt.

- Jeg har gået meget stille og roligt med det, faktisk har der ikke været nogen på skolen, der vidste noget om projektet, siger hun.

Konkurrencen foregår sådan, at deltagerne lægger deres sange ud på Youtube, hvor de bedømmes af en jury, som indstiller 15 finalister. Og her havde Ida-Marie fået besked om, at hun var indstillet med hele to sange, hvilket skolen også fik besked på, da det er Efterskoleforeningen, som sætter konkurrencen på benene.

- Da vi vidste, Ida-Marie havde vundet, besluttede vi, at kåringen skulle foregå netop i dag, hvor vi afholder festival. Og selv om det er Ida Maries eget projekt, så er vi stolte over at lægge rum til hendes talent, som også kan være med til at inspirere andre elever, fortæller, Søren Tolshave Thomsen, underviser og presseansvarlig på skolen.

Ida-Marie deltog i DM i sangskrivning med to sange, "Point You Out' og 'Drowning", og det var med sidstnævnte hun vandt DM.

Juryen bestod blandt andre af sangskriver Annika Aakjær og Lau Højen, forsanger i Carpark North. Begge havde givet Ida-Maries vindersang flotte ord med på vejen, og ud over titlen fulgte der en check på 10.000 kroner til Ida-Marie, som hun kan bruge til musikudstyr.