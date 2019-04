I krig om fjervarmen på Sydlangeland: Formand føler sig kuppet ud

SYDLANGELAND: Det går dramatisk for sig i Sydlangelands Fjernvarme for tiden. Den nu tidligere formand, Poul-Arne Madsen, taler om, at der er sket et kup, mens tidligere næstformand, Chano Clausen, kalder det et komplot. Omvendt mener den nye formand, Ulrik Kølle Hansen, at han er den, som sørger for demokratiske tilstande i selskabet.

Centralt i balladen står en driftsaftale, som man har forhandlet sig frem til og indgået med Midtlangeland Fjernevarme.

Balladen indtræder på et tidspunkt, hvor man står for at skulle udskifte en kedel, et projekt i 30 millioner kroners-klassen.

På generalforsamlingen forleden i Sydlangeland Fjernvarme gjorde Poul-Arne Madsen det klart, at hvis beretningen ikke blev godkendt, ville driftsaftalen også være at betragte som nedstemt.

Den endte med, at beretningen blev vedtaget med mindst mulige margin, stemmetallene 22-22. Dirigenten, advokat Claus Vogel, fastslog derfor, at der ikke var flertal imod.

Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen opnåede Poul-Arne Madsen ikke en plads.

Og efter det første bestyrelsesmøde har Chano Clausen taget sit gode tøj og er gået.

Ny formand er blevet Ulrik Kølle Hansen, som også før generalforsamlingen sad i bestyrelsen.

Udlægningerne af, hvad der er sket, og hvad driftsaftalen vil indebære, er forskellige.

- Vi har forhandlet et stykke tid med Midtlangeland Fjernvarme, så vi kan dække hinanden ind mandskabsmæssigt, og der er ændret i aftalen undervejs, så alle burde være tilfredse. På sigt ville det blive en aftale, som begge parter ville få glæde af, påpeger Poul-Arne Madsen.

Nu er flertallet i bestyrelsen skiftet.