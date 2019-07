Naturstyrelsen er i gang med en meget omfattende trærydning på Sydlangeland. Der er de sidste to måneder fældet store mængder træer i de to - fredede - Gulstavskove og i skovstykkerne syd for Fredsbjerg ved Bagenkop, nogle steder ligger meget store områder helt øde.

Ikke blot ser det voldsomt dramatisk ud med store rydninger og 'boulevarder' af afskårne træstubbe, men de store maskiner har også ødelagt vegetationen i skovbunden endda i områder, hvor der vokser sjældne svampe og orkideer.

Alt er foregået i dyrenes ynglesæson og en del af fældningen endda i et område udlagt til særlig fuglebeskyttelsesområde. Her er ikke taget hensyn til hverken naturbevarelse eller dyreværn og det virker langt fra som nænsom skovforvaltning. Er der nogen der kan forklare, hvad det er der foregår?

Svar fra Jakob Harrekilde Jensen, skovrider, Naturstyrelsen Fyn:

Skovningen her i foråret er sket som led i Naturstyrelsens naturnære skovdrift, hvor vi både skal producere træ og tage naturhensyn.

Vi har tyndet lidt i nogle arealer med mellem aldrende skov, og så har vi især lavet første gangs skovning i 20-30 år gamle skovrejsningsarealer. Første gangs skovningen består i at etablere spor, hvor vi de næste mange år skal færdes med maskinerne. Det kan indtil den næste egentlige tynding finder sted godt ligne "boulevarder", men ved at lave disse faste spor søger vi at begrænse belastningen af skovbunden.

Når vi valgte at gennemføre skovningen i her foråret, hænger det sammen med, at jordbunden på dette tidspunkt var forholdsvis tør, så vi minimerede risikoen for at maskinerne laver hjulspor i skovbunden. Skovningen er dog sket i henhold til en række retningslinjer, som skal sikre, at det sker så nænsomt som muligt.

Skovningen må således ikke forstyrre sjældne arter, og der må heller ikke fældes hule træer, løvtræer med huller og andre redetræer for rovfugle, ugler, spætter m.fl. Skovene ligger ganske rigtigt inden for Fuglebeskyttelsesområdet Det Sydfynske Øhav, men udpegningen omfatter især ænder, vadefugle og terner og ikke ynglefugle knyttet til skov.