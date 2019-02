Hurtige billetter: Rejsende på Langelandslinjen kan fremover bruge app

Fremover kan Langelandslinjens fartplaner og billetsystem tilgås via en app, som også er anvendt med succes på andre færgeruter.

Fra nu af bliver det endnu lettere at rejse mellem Langeland og Lolland.

Det skyldes, at Langelandslinjen har fået en plads i den rejseapp, som i forvejen anvendes af færgepassagerer på Molslinjen mellem Ebeltoft og Odden.

Udvidelsen af appen gør det muligt at finde fartplanen og bestille billet mellem Spodsbjerg og Tårs direkte gennem appen, som dur både til Iphone og til andre smartphones med styresystemet Android.

- Muligheden for en app er blevet efterspurgt af mange af gæsterne. Vi har jo stort set alle en smartphone på os i dag, så det er helt oplagt at udvide vores app, så den også kan benyttes på Langelandslinjen, siger Jesper Skovgaard, kommerciel direktør for Molslinjen, og fortsætter:

- Vi arbejder hele tiden på at gøre det så nemt at bestille billetter som muligt, og her har vi samlet en masse gode erfaringer på Kattegat.

Foruden Langelandslinjen er Molslinjens app blevet udvidet med rederiets fire andre ruter, Alslinjen, Bornholmslinjen, Fanølinjen og Samsølinjen.