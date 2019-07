Formanden for Humblehallen, Claus Hartmann, understreger, at hallen betaler for grundstykket. Prisen er 100.000 kroner, og man mangler to afdrag på hver 25.000 kroner. Og han er fortørnet over ikke at være blevet inddraget på et tidligere tidspunkt, hvis hallen skal afgive noge til en sti. Foto: Michael Lorenzen