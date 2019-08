Humble: Håndgarantfund er ikke udsædvanlige, siger politiet

Da der om formiddagen torsdag den 15. august blev fundet en håndgranat på genbrugsstationen i Humble, rykkede Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste ud for at afspærre området og uskadeliggøre granaten. Det skete samme dag klokken 13.45.

Herefter er det småt med oplysninger, men vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen vil alligevel gerne oplyse, at det faktisk ikke er så usædvanligt, at der indløber en anmeldelse om efterladte våben - herunder også håndgranater.

- Det sker jævnligt. Men det er sjældent håndgranater, der kan sprænge, oplyser vagtchefen til avisen.

Ifølge vagtchefen dukker garanterne med fjernede tændsatser eksempelvis op under oprydningen i et dødsbo. Eller når personer flytter ind i et hus, hvori der først skal ryddes op. Det er ofte under disse oprydninger, at våben som håndgranaten fra Humble dukker op.

Vagtchefen kunne ikke fortælle, om håndgranaten, der blev indleveret på genbrugsstationen i Humble, var farlig.