Hoppeborg og boldbassin: Støt brysterne i børnehøjde

KASSEBØLLE: Lizett Mai Pedersen inviterer for andet år i træk til arrangementet "støt brysterne i børnehøjde".

Ideen til begivenheden kom, efter Lizett Maj Pedersen for to år siden mistede sin veninde, der blev ramt af brystkræft.

- Hun var en engageret kvinde, som ville sætte så meget fokus på brystkræft, som hun kunne. Midt i det hele blev endnu en af mine veninder ramt af brystkræft, og det hele kom meget tæt på. Vi var alle tre jævnaldrende, og var alle tre mødre. Det kunne ligeså godt have været mig, skriver Lizett Mai Pedersen i en pressemeddelelse.

Det blev startskuddet til Lizett Mai Pedersens projekt "støt brysterne - i børnehøjde", hvor hun samler ind til Kræftens Bekæmpelse, som fandt sted for første gang sidste år.

Resultatet blev en masse aktiviteter som løbecykler og ansigtsmaling, mini-scooter, sponsoreret hoppeborg, rulleskøjte-bane, et boldbassin og kreaværksted, hvor man kunne lave sin egen "rulling".

Arrangementet blev et hit, og derfor gentager Lizett Mai Pedersen succesen igen i år.

Det finder sted søndag den 15. september klokken 10-14 på Kassebølle Friskole. Det koster 75 kroner for børn og 25 kroner for voksne, og så kan man lege lige så tosset, man vil.

- Jeg kan ikke udrede mirakler eller finde en kur mod brystkræft. Men jeg vil huske mig selv på, hvor heldig jeg er at kunne være her, som den bedste mor for mine børn. Og så er alt bare meget sjovere gennem leg, skriver Lizett Mai Pedersen.