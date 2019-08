Hollandsk ægtepar savnet: Redningsaktion ud for Langelands østkyst

OPDATERET

LANGELAND: Forsvaret gennemfører lige nu en stor redningsaktion efter et hollandsk ægtepar, bosiddende i Tyskland, som sejlede ud i en hvid jolle fra turisthavnen i Spodsbjerg onsdag ved 11.50-tiden.

Hvis beboere eller havnegæster omkring Langeland har set jollen, bedes de henvende sig til Forsvarets Operationscenter.

- Redningsaktionen besværliggøres dog af, at det er sommer, og der er masser af hvide joller på havet, fortæller vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, Jesper Berthelsen.

Frygten går på, at jollen er løbet tør for brændstof, og at den derfor driver rundt i farvandet.

- Ellers ville det da være meget mærkeligt, at de ikke vender retur til Spodsbjerg, hvor både deres bil og bådtrailer befinder sig, påpeger Jesper Berthelsen.

Tidligere torsdag har man haft et lille fly, et T-17 Saab supporter på vingerne. Flyet kan gå lavt, men kan ikke holde sig på vingerne så længe ad gangen, men har dog nået at gennemsøge hele Langelands østkyst.

I stedet har man lige nu et hjemmeværnsfly med i redningsaktionen, lige som tre af forsvarets fartøjer, "Thetis", "Mette Miljø" og "Freja" deltager i aktionen.

Desuden er der et tysk og et lettisk flådefartøj med i eftersøgningen samt marienhjemmeværnsfartøjerne fra både Nyborg og Korsør. Ligeledes er der lige nu en helikopter derude, oplyser Torben Lund-Larsen, som er flotillechef for Marinehjemmeværnet Nyborg

Der foreligger ikke oplysninger til Forsvarets Operationscenter, om den eftersøgte jolle har et navn.

Man kan henvende sig på twitter #dkforsvar eller på telefon 72 84 00 00. Eller til politiet på telefon 114.