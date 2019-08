Holdstafet i 24 timer: 250 mennesker gik sammen mod kræft i Bagenkop

Til Stafet for Livet på Langeland fandt 250 mennesker sammen om at kæmpe mod kræft. Allerede inden de 24 timer var gået, havde indsamlingen rundet 70.000 kroner.

BAGENKOP: At skabe sammenhold gennem en sygdom kan virke paradoksalt. Ikke desto mindre var det, hvad der skete på plænen bag Bagenkophallen, da startskuddet til Stafet for Livet gik fredag eftermiddag. Her gik 250 mennesker sammen om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Deltagerne var fordelt på otte forskellige hold, og hvert hold skulle have mindst én deltager i bevægelse på banen i løbet af den 24 timer lange holdstafet.

Borgmester Tonny Hansen (SF) åbnede stafetten, hvor han blandt andet fortalte, at han har mistet begge sine forældre til kræft. I sin tale lagde han vægt, at kræft er noget, vi har til fælles.

- Vi er sammen om kampen mod kræft. Den kan ramme os, uanset om vi er rige eller fattige, unge eller gamle, sagde borgmesteren i sin tale, inden stafetten blev skudt i gang.

Deltagerne repræsenterede netop alle aldersgrupper. Nogle var kommet langvejsfra, og havde slået telt op - andre kunne gå turen hjem for at sove.

Blandt de helt lokale - og adrætte - deltagere var Nicolai Miller Bønnelykke. Da avisens udsendt mødte ham fredag, havde han ingen planer om at sove, men derimod at gå og løbe stafetten i samtlige 24 timer. Som militærmand har han prøvet det, der er værre - dog ikke under så ordnede forhold, fortalte han.

- Der er nok nogen, der synes, jeg er skør. Men jeg kan godt lide at presse mig selv - især til et arrangement som det her, sagde Nicolai Miller Bønnelykke lige inden stafettens start.

Stafettens største hold med 87 deltagere havde valgt at kalde sig "Vi med vogn og farkroppen længe leve". Ikke alene var holdet rige på selvironi - det var også rigt i helt bogstavelig forstand.

- Vi har indsamlet over 30.000 kroner fra forskellige sponserer og privatpersoner, fortalte Kristian Møller Kristensen, som desuden lige havde fået endnu en sponsor til at betale kilometerpenge til holdet.

Stafetten blev sat i gang klokken seks, men da mørket var faldet på, blev stafetten sat i bero, og deltagerne stimlede sammen til lysceremoni. I alt 170 lysposer med budskaber om håb og beskeder til dem, der er døde af kræft, lyste op i mørket.

Efter tale af det lokale folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S), indtog sangerinden Tina Karlsen scenen med sange som "Du som har tændt millioner af stjerner" samt Alberte Windings "Lyse nætter".

Da deltagerne havde holdt et minuts stilhed, blev stafetten igen sat i gang.

Lørdag eftermiddag kunne styregruppens kasserer Ole Olsen meddele til avisen, at indsamlingen havde rundet 70.000 kroner. Det endelige resultat kunne han dog ikke oplyse endnu.