Hjorte i enorme flokke: Højsæson for vildt i trafikken

LANGELAND: Niels Peter Nielsen har fået en melding om, at et dyr er blevet påkørt klokken 7.15 på landevejen lige syd for Stat-ene. Dyret er løbet ind i siden på bilen og er løbet ud over marken.

Niels Peter Nielsen ankommer et par timer senere for at finde dyret, sammen med schweisshunden Hector. De skal se, om de kan finde dyre, der kan være kommet til skade.

- Når de løber ind i siden af bilerne, er det sjældent, der sker noget rigtigt alvorligt, men man kan aldrig vide, siger Niels Peter Nielsen, der er en af de tre schweisshundeførere på Langeland.

De rykker ud, når jægere ikke får rigtigt ram på dyrene, og når bilister rammer et dyr. På Langeland er det som oftest dådyr og rådyr og sjældnere en ræv eller en grævling.

Det viser sig, at meldingen om, hvor det skete, er ret præcis. Allerede i mudderet i rabatten af landevejen kan man se sporene af et dådyr på cirka 40 kilo. Hector får hurtigt fært og sporene er tydelige ind over marken.

- Erfaringen viser, at dyrene løber hen i det nærmeste hegn og lægger sig, hvis de er skadede, men der er ikke noget blod, og man kan næsten se på sporet, at der ikke er sket noget alvorligt, siger Niels Peter Nielsen.