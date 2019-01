Hjemmerøveri på Nordlangeland: En mand mere er fængslet

To mænd skal sidde i varetægt indtil 5. februar

SNØDEe: Der er blevet varetægtsfængslet en mand yderligere i sagen om et hjemmerøveri i Snøde, hvor en ældre kvinde med hammer, hobbykniv og mundtlige trusler blev truet til at åbne sit pengeskab, og hvor røverne ifølge sigtelsen stak afsted med mellem 100.000 og 150.000 kroner.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør sammen med en anden fredag den 21. december ved Retten i Svendborg, men i første omgang løsladt. Men forleden bag politiet retten tage stilling igen ved et nyt grundlovsforhør, og her blev han fængslet frem til 5. februar, oplyser specialanklager Klaus Lauridsen. Fyns Politi.

Den mand, som allerede blev varetægtsfængslet 21. december, har fået denne fængsling forlænget, også til 5. februar. Han havde på forhånd accepteret et fortsat ophold i arresten.

Hvordan de to mænd stiller sig til sigtelsen ved avisen ikke, da de to grundlovsforhør er foregået for lukkede døre.