Hjemmerøveri på Langeland for 150.000 kroner: To mænd klar til retssag

Anklager: Fire mænd mod en kvinde, der blev truet til at åbne pengeskab med over 150.000 kroner i.

SNØDE: Godt otte måneder efter, at en kvinde i Snøde ifølge anklagemyndigheden blev udsat for et røveri, skal sagen nu for retten.

På tirsdag skal to brødre møde som tiltalte ved Retten i Svendborg i sagen. Den ene har siddet varetægtsfængslet siden december, og siden januar har broren delt skæbne med ham.

Ifølge anklagemyndigheden var de i alt fire mænd mod en kvinde, da de i kvindens hjem truede hende med ord, hammer og hobbykniv til at åbne et pengeskab med mere end 150.000 kroner i.

De stjal også jagtvåben fra huset, og derfor er de både tiltalt for røveri og ulovlig våbenbesiddelse.

De to andre mænd, som anklagemyndigheden mener, var med til røveriet, er aldrig blevet anholdt.

Der er sat to retsdage af til sagen, oplyser anklager Klaus Lauridsen.

Sagen starter ved retten tirsdag, og der ventes at falde dom torsdag.