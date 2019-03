Hjælp til flygtninge: Røde Kors genåbner café

LANGELAND: Den 1. juli sidste år lukkede Røde Kors Langeland efter 3,5 års cafétilbud for herboende flygtninge i caféen Come and Go. Baggrunden var, at de frivillige i Røde Kors Langeland skønnede, at de fleste af øens flygtninge efterhånden var selvhjulpne.

Nu melder Røde Kors Langeland ud, at de kan konstatere, at der med den nye lov - lov 140 - også kaldet paradigmeskiftet, at der igen er brug for vejledning, rådgivning og fællesskab.

Frivillige i Røde Kors Langeland vil derfor igen åbne caféen Come and Go den sidste søndag i hver måned for herboende voksne flygtninge.

Caféen har til huse hos Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1 i Rudkøbing, og cafétilbudet finder sted fra klokken 15 til 17 - første gang den 31. marts. /KEH