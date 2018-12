Historier fra brugsen i Humble

Journalist Iben Friis Jensen er frem til torsdag på plads i Humble Brugs - herfra beretter hun om stort og småt fra området

Elektrisk shuttlebus Nørreballe: Jesper Christensen fra Nørreballe undrer sig over, at der kører ikke bare halvtomme, men stort set fuldstændig tomme lokalbusser rundt på Langeland: - Udfordringen på Langeland er øens langstrakte form. Så hvorfor sætter Langeland Kommune ikke et par eldrevne shuttlebusser ind på ruten mellem Bagenkop og Lohals. Ingen fartplan, bare fast rutefart, så man bare stiller sig op ved vejen og venter på næste afgang. Ideen er hermed givet videre.

Sylteagurkerne Humble: Skal sylteagurker prikkes eller skæres i enderne, inden de puttes i lagen? Spørgsmålet diskuteres foran grøntsagshylderne i Humble Brugs. Aleksandra Hansen, Kædebyvej, er fortaler for at skære - det går hurtigst. Men er indstillet på at lade den bedste agurk vinde. Et væddemål blev sat i gang.

Hannus indflydelse Kædeby: Den svenske have- og mad-guru, Hannu Sarenström, som nu bor i Kædeby, har meget på samvittigheden. Den gode samvittighed. Netop nu er et norsk par i færd med at flytte fra Oslo til Langeland på grund af ham. Det haveglade par spurgte Hannu, hvorfor i alverden han ville flytte fra sin trädgård i Kinnekulle ved Vänern i Sverige. Svaret lød, at klimaet og jorden på Langeland er ideelt for en køkkenhave - og det gjorde udslaget!

Den skønneste golfbane Humble: Jytte Danielsen fra Haveskovvej i Humble er én af de tilfredse tilflyttere på Langeland. For 11 år siden rykkede hun fra Herning til Langeland, fordi hun efter at være blevet enke havde mødt en ny mand. Og som hun siger: En øboer kan man ikke flytte. Når hun er så glad for Langeland er det blandt andet fordi, der sker så meget på øen - stik mod, hvad hun egentlig havde forventet: Kirkekoncert med Kurt Ravn i sidste uge, brassband-koncert i Rudkøbing Kirke mandag aften, adventskoncert med elever fra Musikefterskolen i Humble... Men det allerbedste er golfbanen i Østerskov, hvor hun og hendes mand arbejder frivilligt sammen med omkring 30 andre med det, hun kalder "baneservice". - Golfbanen på Langeland er det skønneste sted. Det hører vi også fra de mange sjællændere, som kommer her, siger Jytte Danielsen. Faktisk bliver stilheden og roen på banen berømmet så meget, at det faktum burde indgå som PR for Langeland. Rundt i landet ligger golfbaner nemlig ofte lige op og ned af motorveje eller togbaner.

Fiskeskipperen fra Jægerspris Bagenkop: Lasse Holm afslører hurtigt med sin dialekt, at han ikke er "herfrå". Han er fra Jægerspris, men flyttede for syv år siden til Bagenkop for at virke som fiskeskipper. Sammen med kone og tre børn i alderen 1-10 år, har familien fundet sig så godt til rette i det bagenkopske, at han ikke kunne drømme om at flytte væk igen. - Vi er blevet taget vældig godt imod, fortæller han. Eneste hurdle har været sproget, som det tog lidt tid at vænne sig til, fordi bagenkopperne har det med at forkorte ordene, lyder det fra ham. Sammen med tre andre fiskeskippere ejer han fiskekutteren SG 115 - mere poetisk med navnet Cecilie Mathilde. Tanken om at blive fisker fik han, da han i forældrenes sommerhus på Sydlangeland, blev opfordret til at tage en fjorten-dages tjans med naboens kutter. Det var en livsstil, som passede ham. Og hvorfor han går rundt i Humble Brugs? Jagten på en stor nisse er gået ind - og i Bagenkop Brugs var den type udsolgt!