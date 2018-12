At datteren som den eneste i Danmark har fået navnet Palene, er ikke et udslag af nummerologi eller fantasifulde forældre. Navnet optræder faktisk tre gange i Jørgen Gynther Jensens stamtræ - sidst i 1809.

- Vi er fire medlemmer af Kortklubben, og vi bor mange forskellige steder - flest på Fyn, men vi mødes alligevel hver fjortende dag for at spille kort, så nu syntes jeg, tiden var inde til at samles om en god stak pandekager, siger Jørgen.

Palene Gynther Thorsing Jensen studerer interkulturel pædagogik i Odense, bor i Svendborg og har sit barndomshjem i den gamle Tatolbutik i Lindelse - nu omdannet til privatbolig. Længe inden Palenes forældre, Elisabeth og Jørgen Jensen, købte huset for atten år siden. Men Palene bliver stadig kaldt hjem, når der er arbejde at gøre som for eksempel at bage en tredive centimeter høj stabel gode pandekager, som det var tilfældet, da Jørgen havde inviteret sin kortklub til møde i Lindelse.

Ildsjælenes by

Maj-Britt Christiansen ved, hvad hun taler om, når hun beskriver de danske landsdele. For hun er københavner, har boet på Lolland, på Langeland og nu på Mors og har fire voksne børn fordelt på samme måde: Betina Frisch i Humble, en søn i Thy, en datter på Mors og en på Lolland. Men hun er enig med Betina i, at Humble hører til blandt de hyggeligste steder. Som Betina siger, så er naturen skøn på Langeland og især på Sydlangeland. Og i Humble er der, hvad hun skal bruge af dagplejetilbud, børnehave og skole - bortset fra, at Betinas ældste på tolv år går på Magleby Friskole, og friskolen bliver også dér, hvor den nu 4-årige skal gå.

- Her er så mange frivillige ildsjæle, som sørger for, at der sker noget. Som for eksempel Kong Humble Festen lige inden skolernes sommerferie. Eller som den årlige gratis-koncert på stadion, hvor vi i år fik hele tre orkestre. Først LarsLoveLouise, dernæst et Beatles-kopiband fra Berlin samt et tredje orkester, jeg ikke lige husker navnet på, fortæller Betina Frisch.